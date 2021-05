Rdc: Meloni, 'Stato regala soldi e colpisce chi lavora onestamente'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Continuano gli scandali legati al reddito di cittadinanza. Questa volta ad esser stati scoperti sono 177 immigrati, domiciliati in una tendopoli, che lo percepivano senza averne alcun diritto. Da una parte abbiamo uno Stato che vessa e controlla ossessivamente e compulsivamente aziende e imprenditori che vogliono lavorare onestamente, andando sempre alla ricerca di nuovi e fantasiosi metodi per aumentare le tasse. Dall’altra, invece, uno Stato che regala soldi senza troppi problemi. Alla faccia dei cittadini perbene". Lo scrive in un post su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in riferimento all'operazione 'Tentazione' condotta dai carabinieri di Gioia Tauro.