Iv: Bellanova, 'bene banchetti oggi e domani, politica prossimità è questo'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Mi piace considerare i banchetti di Italia Viva che oggi e domani si incontreranno in moltissime città, vere e proprie occasioni per tornare finalmente a incontrare le comunità territoriali e riprendere il filo dello scambio in presenza". Lo scrive Teresa Bellanova su Fb.

"Per noi la politica di prossimità è questo, ed è di questa relazione che si nutre la nostra azione politica ai più diversi livelli. Grazie al lavoro e alla generosità delle nostre e dei nostri compagni di lavoro, che hanno reso possibile l’organizzazione capillare dei banchetti. #IVinpiazza".