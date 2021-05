Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Il nostro è un paese davvero dal cuore d’oro. Vedo solidarietà diffuse a quell’1% più ricco del nostro paese per evitare che si trovi a pagare la tassa di successione come succede invece negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia... #dote18". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.