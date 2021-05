Falcone: Balsamo (Onu), 'Recupero beni illeciti strumento fondamentale per lotta ai boss' (2)

(Adnkronos) - In apertura dei lavori, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia ha sottolineato lo "speciale significato del 30° anniversario della Commissione, che riporta alla memoria il lavoro di Giovanni Falcone, la cui visione innovativa aprì la strada all’elaborazione della Convenzione di Palermo. Ha quindi evidenziato come il “metodo Falcone” abbia lanciato una nuova prospettiva nella lotta alla criminalità organizzata, passando da una visione individualistica e repressiva ad una profonda analisi strutturale di tale fenomeno". "All’impegno nel contrasto della dimensione economica della criminalità si sono così accompagnati il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale, l’utilizzazione degli strumenti tecnologici più avanzati, il pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto. La conclusione dell’intervento della Ministra è stata incentrata sulla necessità di non dimenticare il profondo messaggio di Giovanni Falcone, secondo cui nella lotta alla mafia e delle altre forme di criminalità organizzata lo strumento più efficace consiste nel risveglio delle coscienze e nella diffusione della cultura della legalità: praticare la giustizia significa sforzarsi di rimuovere le cause del crimine, e non soltanto i suoi frutti".

L’impronta del pensiero di Giovanni Falcone "è visibilissima in due momenti importanti dei lavori della Commissione", dice Antonio Balsamo. Il primo è l’evento sul tema “sviluppare e attuare strategie complete per prevenire e combattere la criminalità organizzata”, che si è svolto nel primo giorno dei lavori ed è stato organizzato dall’Inghilterra e dall’Unodc (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e la criminalità). Il secondo è la risoluzione presentata da Italia e U.S.A. sul rafforzamento della cooperazione internazionale rispetto al traffico illegale di migranti. La risoluzione, sponsorizzata da numerosi paesi assai diversi tra loro (dal Messico al Canada e alla Finlandia), è stata approvata all’unanimità.