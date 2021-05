F1: Binotto, 'non ho visto telaio danneggiato, preoccupato per il cambio'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Non ho visto il telaio danneggiato ma sono preoccupato per il cambio e il differenziale". Queste le parole di Mattia Binotto, Team Principal della scuderia Ferrari, in merito all'incidente di Charles Leclerc. Nel finale delle Q3 il pilota monegasco è andato a sbattere contro le barriere, e ha danneggiato la sua Sf21, non compromettendo però l'esito delle qualifiche. "Ci vorrà circa un'ora per vedere le condizioni del cambio - prosegue Binotto - tempo di smontare anteriore, posteriore e semiasse".