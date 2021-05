Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Le anticipazioni sul dl semplificazioni sono molto positive. Come chiesto dai sindaci Dem., l’Italia ha bisogno di velocità per rinascere. Serve un Paese più semplice per cogliere l’opportunità storica del Recovery e degli ecobonus. Pieno sostegno al Governo Draghi". Lo scrive su twitter Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd.