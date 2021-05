Bielorussia: Pollastrini, 'ancora vittime regime, basta'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "L'Europa e il nostro Governo rafforzino attenzione, iniziativa e sanzioni mirate ai vertici di una dittatura incattivita. In Bielorussia oggi si piange un'altra vittima del regime di Lukashenko: Vitold Ashurak, condannato a 5 anni per dissenso politico non è sopravvissuto al carcere dove è morto per infarto". Così Barbara Pollastrini del Pd.

"Ormai non si contano i torturati, gli imprigionati. Il regime è sempre più pronto a ogni sopruso contro un popolo che ha scelto resistenza e pacifismo per difendere la democrazia. La repressione continua, chiusi siti e cacciati giornalisti, minacciati o sequestrati donne e uomini. Solidarizziamo e mobilitiamoci con Sviatlana Tsikhanouskaya e con tante come lei".