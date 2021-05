Tv: su Sky Cinema dal 24 maggio 'American Skin' di Nate Parker (3)

(Adnkronos) - E ancora tra i film in programmazione ci sono: '12 anni schiavo', il biopic premiato con 3 Oscar firmato da Steve McQueen e interpretato da Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender e Lupita Nyong'o; 'Malcolm X', la coinvolgente biografia del leader diretta da Spike Lee e interpretata da Denzel Washington, vincitore dell’Orso d’argento a Berlino; 'Invictus – l’invincibile', la pellicola diretta da Clint Eastwood e interpretata da Morgan Freeman e Matt Damon, che racconta sei anni della vita di Nelson Mandela, dalla scarcerazione al giorno in cui la squadra sudafricana degli Springboks vinse a sorpresa la Coppa del Mondo di rugby; 'Race - il colore della vittoria', la prima biografia sul leggendario atleta afroamericano Jesse Owens che, con il suo trionfo alle Olimpiadi di Berlino del 1936, divenne il simbolo della lotta contro le ideologie di Hitler; e il biopic con Michael B. Jordan, Brie Larson e Jamie Foxx 'Il diritto di opporsi', in cui un avvocato afroamericano sceglie di difendere persone di colore condannate ingiustamente e affronta lo spinoso caso McMillian.

Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film come 'A United kingdom - l'amore che ha cambiato la storia', il racconto di un controverso amore interrazziale tra David Oyelowo e Rosamund Pike e 'Migliori nemici', in cui un'attivista afroamericana è chiamata a confrontarsi sulla segregazione razziale nelle scuole con il leader del KKK.

'American Skin' sarà trasmesso lunedì 24 maggio in prima visione alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand. Grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema lo vedranno prima di tutti on demand nella sezione extra.