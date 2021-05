Tennis: Roland Garros, Halep dà forfait

Parigi, 21 mag. - (Adnkronos) - Simona Halep ha dato forfait al Roland Garros. La rumena, numero 3 del mondo e campionessa a Parigi nel 2018, ha bisogno di più tempo per guarire dallo strappo al polpaccio sinistro patito a Roma nel suo match di esordio, che la opponeva alla tedesca Angelique Kerber. L’annuncio è arrivato con un tweet.

“È davvero a malincuore che annuncio il mio ritiro dal Roland Garros quest'anno. Sfortunatamente lo strappo al muscolo del polpaccio sinistro ha bisogno di più tempo per recuperare e i tempi sono troppo stretti. Ritirarsi da un Grande Slam va contro il mio modo di essere e le mie aspirazioni come atleta, ma è l'unica e giusta decisione da prendere. Il pensiero di non essere a Parigi mi riempie di tristezza, ma concentrerò le mie energie sul recupero, rimanendo positiva e pronta a tornare in campo appena potrò farlo in sicurezza. Roland Garros 2022, vengo a prenderti! A bientot”

Halep lo scorso anno era testa di serie numero 1 nello Slam parigino ma si era dovuta arrendere negli ottavi di finale alla polacca Iga Swiatek che poi avrebbe conquistato, per la prima volta, la Coppa Suzanne Lenglen.