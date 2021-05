Pd: Bellanova, 'un abbraccio alla Moretti, la battaglia contro l'odio continua'

Roma, 21 mag (Adnkronos) - "'Non ti meravigliare se un giorno qualcuno ti cambia i connotati, magari con dell'acido'. Parole vergognose rivolte ad Alessandra Moretti, a cui mando un abbraccio forte e la solidarietà mia e di Italia Viva". Lo scrive su Facebook Teresa Bellanova.

"Alessandra non è l'unica a subire odio e insulti. Questi episodi di violenza verbale colpiscono quotidianamente le donne, con l'obiettivo di minarne autonomia e credibilità. E ha pienamente ragione Alessandra quando dice che questa violenza va denunciata -prosegue la vice ministra, di Iv-. La nostra battaglia per cancellare definitivamente il linguaggio dell'odio dalla dialettica politica e relazionale continuerà finché questo schifoso fenomeno non avrà fine".