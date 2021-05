Imprese: Colao, 'ottima reazione nel 2020, ora puntare su innovazione strutturale'

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "Le imprese italiane hanno fatto molto bene nel 2020, c'è stata la solita meravigliosa reazione dell'imprenditoria italiana. Le imprese hanno investito e innovato, con una sorta di innovazione di emergenza. Ma c'è anche l'innovazione strutturale, come l'innovazione dei brevetti, dell'assunzione dei giovani con alta qualificazione e l'innovazione di sviluppo dei prodotti e non dobbiamo perdere questa occasione". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, in collegamento con 'L'Italia genera futuro' de L'Economia di Corriere della Sera dedicato alle eccellenze delle pmi italiane.

"Il piano del governo va esattamente in questa direzione. con il Pnrr e l'azione del governo abbiamo in mente tre grandi pilastri: gli investimenti abilitanti, come le reti e la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, le competenze e le riforme", ha aggiunto.