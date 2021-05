G20: Draghi, 'impegni Roma verranno mantenuti, ipotesi trattato ma serve tempo'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Uno dei motivi per cui sono così soddisfatto di questa giornata è che sono stati assunti impegni forti, convinti, sinceri, e credo che non si possa avere dubbi sul fatto che questi impegni vengano mantenuti". Sul fronte vaccini "c'è l'impegno del settore privato, di grandissima entità", le big pharma hanno "messo in gioco loro reputazione e credo che questo cambierà il panorama sanitario. Se continueranno queste donazioni, molti interrogativi -i brevetti? Come facciamo a superarla?- lo saranno meno. Si è profilata anche l'ipotesi della necessità di un trattato, di fatto, più vincolante, ma questo comporterà moltissimo lavoro e necessita di tempo". Così il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti al termine del Global Health Summit.