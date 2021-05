G20: bozza Carta Roma, unire sforzi su vaccini per Paesi fragili**

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "In uno spirito di solidarietà, unire gli sforzi per sostenere in particolare la produzione e la fornitura di vaccini e altre forniture e/o la fornitura di finanziamenti per l'acquisto di vaccini" a supporto dei "paesi a basso e medio reddito". E' quanto è scritto in un passaggio della Carta di Roma che verrà adottata al termine del Global Health Summit, e che l'Adnkronos ha potuto visionare in anteprima.