G20: bozza Carta Roma, non sarà finita finché Covid non sarà sotto controllo in tutti paesi

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - La pandemia "continua ad essere una crisi sanitaria e socioeconomica globale senza precedenti, con effetti diretti e indiretti sproporzionati sui più vulnerabili, su donne, ragazze e bambini, nonché sui lavoratori in prima linea e sugli anziani. Non sarà finita finché tutti i paesi non saranno in grado di tenere la malattia sotto controllo e quindi" garantire "la vaccinazione su larga scala, globale, sicura, efficace ed equa in combinazione con altre misure di salute pubblica appropriate rimane la nostra massima priorità, insieme a un ritorno a una forte, crescita sostenibile, equilibrata e inclusiva". E' quanto si legge in un passaggio della Carta di Roma che verrà adottata al termine del Global Health Summit, e che l'Adnkronos ha potuto visionare in anteprima.