G20: bozza Carta Roma, 5 pagine e 16 principi, 'accesso equo a vaccini e terapie'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Cinque pagine per 16 principi che vanno dallo sforzo diretto a un "accesso equo" a vaccini e terapie a "catene di approvvigionamento globali aperte, resilienti, diversificate, sicure, efficienti e affidabili lungo l'intera catena del valore relativa alle emergenze sanitarie", passando dall'impegno per sistemi sanitari più forti e la battaglia, al di là della pandemia, da combattere sul fronte di altre malattie tra cui l'Hiv/Aids, tubercolosi, malaria e malattie non trasmissibili. Sono alcuni dei principi contenuti nella bozza della Carta di Roma - che verrà adottata al termine del Global Healh Summit in corso a Villa Doria Pamphili - e che l'Adnkronos ha potuto visionare in anteprima.