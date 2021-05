Roma, 21 mag (Adnkronos) - "Io ho fatto una proposta sui #giovani. E poi, con serietà, ho parlato di come finanziarla. Ma vedo che si continua a parlare solo di patrimoni e successioni. Ne traggo la triste ennesima conferma che non siamo un paese per giovani. E non mollo. #doteperi18enni". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.