Cultura, Franceschini "Presto una card europea"

ROMA (ITALPRESS) - "Parte in Francia per volontà del Presidente Emmanuel Macron il PassCulture, ispirato all'esperienza italiana di 18app. Ora Francia e Italia insieme per una card europea". Lo dichiara il Ministro della Cultura Dario Franceschini. Ad oggi sono 314.000 i ragazzi nati nel 2003 che si sono registrati sul sito www.18app.it e hanno già speso 32,5 milioni di euro. Quella in corso è la quinta edizione di questa misura che dall'inizio ha visto partecipare quasi due milioni di ragazzi che hanno speso circa 800 milioni in cultura. (ITALPRESS). mgg/com 21-Mag-21 21:21