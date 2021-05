Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Non avere ancora una data di riapertura dei locali e delle discoteche, è un pregiudizio ideologico. Io preferisco 300 ragazzi in un posto controllato piuttosto che in una spiaggia senza regole e poi non lasciamo a Spagna e Grecia l'esclusiva del divertimento, altrimenti la gente scappa". Lo dice Matteo Salvini a Radio Radio.