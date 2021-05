Covid: Draghi scherza su via mascherina, 'ancora no, un paio di mesi...'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Ancora no, un paio di mesi...". Con una battuta, che suona tuttavia come un auspicio, il premier Mario Draghi termina la conferenza stampa del Global Health Summit al fianco della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen. Qualcuno, tra i fotografi, chiede al presidente del Consiglio di togliere le mascherine: Draghi la sfila per prestarsi agli scatti, ma risponde sul lungo periodo, pensando a quando potremo fare a meno del dispositivo di protezione.