Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Un Paese come il mio ha promesso 300 milioni alla facility Covax e circa 15 milioni di vaccini per il pool di donazioni. Non è la promessa più grande che è stata fatta, qualcuno ha fatto di più, stiamo tutti lavorando attivamente. Questa collaborazione è veramente importante". Lo ha detto il premier Mario Draghi al termine del Global Health Summit.