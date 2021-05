Covid: Draghi, 'dall'Italia altri 300 milioni al progetto Covax'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Purtroppo, molti paesi non possono permettersi di pagare questi vaccini. Questo è il motivo per cui iniziative come ACT Accelerator sono così importanti. Finora l'Italia ha donato 86 milioni di euro a COVAX e altri 30 milioni a progetti multilaterali collegati. Oggi sono molto lieto di annunciare che, questa settimana, intendiamo aumentare in modo significativo questo contributo e incrementarlo almeno di 300 milioni di euro". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Global Health Summit.