Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - "Sto leggendo in questi giorni tante falsità. Voglio solo dire che ho scelto liberamente di affidarmi ad Alessandro Lucci perché lo ritenevo un passo importante per la mia carriera". Così su Instagram l'attaccante del Genoa di proprietà del Sassuolo Gianluca Scamacca in merito alla decisione di cambiare agente.