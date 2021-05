Calcio: Oriali, 'ho preteso la completa gestione sportiva della Pinetina'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Ho preteso la gestione completa della parte sportiva alla Pinetina, se necessario riferendo solo a Zhang e Marotta". Queste le parole del dirigente dell’Inter Gabriele Oirali in un'intervista alla Gazzetta dello Sport alla domanda sulla chiamata ricevuta da Marotta in merito al suo ritorno in nerazzurro. "Ero vicino al ritorno già quattro anni fa ma non se ne fece nulla - ha proseguito Oriali - inizio a credere che non sia un caso che il mio ritorno abbia coinciso con la vittoria dello scudetto". L'ex mediano, Campione del Mondo con la Nazionale nel 1982 ha parlato anche di Mauro Icardi: "è un altro dei tanti problemi che abbiamo gestito, ogni dubbio o problema doveva passare da me".