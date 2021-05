Tv: Roberto Angelini, 'ho sbagliato, ripongo chitarra e mi prendo una pausa'**

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa". Lo annuncia il cantante e chitarrista Roberto Angelini che, in un post su Instagram, annuncia di volersi prendere una pausa dal lavoro in seguito alle polemiche sollevate da alcune sue dichiarazioni, in cui il musicista della nota trasmissione di La7 condotta da Diego Bianchi 'Propaganda Live' si era scagliato contro una ragazza che lavorava in nero nel suo ristorante giapponese a Roma, definendola "una pazza incattivita" dopo che la donna aveva denunciato la vicenda.