Olimpiadi: Paltrinieri, 'Rossi e Viviani due amici, felice per loro, io mi prenoto per Parigi'

Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - "Jessica ed Elia sono due amici, sono davvero contento per loro. Fare il portabandiera è un grande onore. Io non ci sono rimasto male, magari potrei farlo a Parigi". Il campione olimpico in carica dei 1500 stile libero, Gregorio Paltrinieri, commenta così all'Adnkronos la decisione della Giunta del Coni di Jessica Rossi ed Elia Viviani come portabandiera ai prossimi Giochi di Tokyo. "Mi piace anche l'idea del doppio portabandiera -aggiunge il 26enne carpigiano-. Credo sia bello condividere con un compagno la gioia e la responsabilità di fare l'alfiere".