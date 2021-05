Fisco: Occhiuto (FI), 'Letta si scordi aumento tasse'

Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Tassa di successione per finanziare una dote ai diciottenni? Fintanto che al governo ci saranno Forza Italia e il centrodestra, Enrico Letta si scordi qualsiasi irricevibile aumento di tasse". Lo dice Roberto Occhiuto, capogruppo di FI alla Camera.

"Il segretario dem vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani? Lo dica ai cittadini in campagna elettorale e proponga al Paese un esecutivo di sinistra con al primo punto programmatico l’aumento della pressione fiscale -prosegue Occhiuto-. Per quanto ci riguarda quella di Letta è un’idea non percorribile da questo governo di unità nazionale che ha come obiettivi il superamento dell’emergenza sanitaria ed economica”.