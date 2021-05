Fisco: Marcucci a Letta, 'non è momento per aumento tasse, neanche a fin di 'bene''**

Roma, 20 amg. (Adnkronos) - "Non conoscevo la proposta del segretario Letta, ma la risposta che ha dato il premier è la stessa che avrei dato io". Così Andrea Marcucci, senatore Pd, risponde all'Adnkronos dopo aver condiviso su twitter la frenata del premier Mario Draghi sulla proposta lanciata dal segretario dem, Enrico Letta, per una 'dote' ai 18enni da finanziare con la tassa di successione per i patrimoni milionari.

"La tassa di successione -osserva il senatore Pd- è particolarmente odiata dagli italiani ed aggiungo giustamente, inoltre non è certo questo il periodo per aumentare le imposte, seppur a fin di ‘bene’".