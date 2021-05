Fisco: Letta, 'per il Covid chiesto ai giovani un sacrificio, ora dobbiamo ridare'

Roma, 20 mag (Adnkronos) - Quella di chi è giovane oggi è "una generazione che rischia di essere perduta. Ha beccato due crisi un decennio, una cosa mai accaduta in un secolo. Hanno preso di pieno petto la crisi del 2008-2011 e poi, con il Covid, abbiamo chiesto ai giovani un sacrificio per mettere in sicurezza la parte più fragile della popolazione. Oggi dobbiamo ridare ai giovani". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento a un evento su Facebook sul precariato.