Fisco: Bernini, 'proposta Letta irricevibile'

Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Con Forza Italia al governo non ci saranno né patrimoniale né aumento della tassa di successione per finanziare una dote ai diciottenni. Considerare patrimoni da un milione di euro come ricchezze da espropriare riflette una concezione punitiva della proprietà privata che vorrebbe colpire risparmi di una vita lasciati ai figli. La proposta di Letta è irricevibile". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.