Dl Sostegni: Tajani, 'tessera mosaico per costruire futuro Paese'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Il decreto legge Sostegni bis rappresenta "la tessera del mosaico per costruire il futuro del nostro Paese". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa.

L'esponente azzurro ha sottolineato, tra l'altro, la necessità di "sostenere le imprese" soprattutto "per il costo delle materie prime, priorità politica" perchè "rischiamo di vedere le nostre imprese perdere competitività".

Tajani ha poi insistito sul "rinvio immediato delle cartelle esattoriali", con l'"obiettivo è di arrivare all'anno bianco, e della plastic tax"; e sulla necessità di un "intervento per sostenere diversi comparti del mondo agricoltura". Infine per il coordinatore di Forza Italia occorre un "forte impegno a sostegno dello sport di almeno 2 miliardi", perciò "interverremo in Parlamento per incrementare gli interventi a sostegno dello sport".