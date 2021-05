Dl sostegni bis: Bernini-Occhiuto, 'non faremo prigionieri su sblocco sfratti'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Non faremo prigionieri sul tema del diritto di proprietà", per "sbloccare gli sfratti per le gestioni precedenti. Non è più possibile millantare morosità covid che nascondono morosità molto più risalenti". Lo ha affermato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, durante la conferenza stampa per la presentazione delle proposte di Forza Italia al Dl sostegni bis. "Predisporremo degli aiuti per tutelare le morosità covid -ha aggiunto- consentendo al diritto di proprietà di essere esercitato fino in fondo", oltre a proporre la "cedolare secca del dieci per cento sugli affitti".

"Continueremo questa battaglia -ha aggiunto il capogruppo alla Camera Roberto Occhiuto- E' assurdo che chi ha un immobile debba pagare le tasse sui canoni di locazione anche quando questi canoni non li riscuote".