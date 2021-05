Dl semplificazioni: Serracchiani, 'strumento necessario per far correre il Paese'

Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Il sistema di semplificazioni servirà a far correre il Paese che ha bisogno di spendere bene e in fretta. Le risorse ci sono ed anche i contenitori, le semplificazioni sono lo strumento necessario per accelerare la crescita e fare dei territori, come nel caso delle aree Z.E.S. e del settore portuale, grandi volani di sviluppo". Lo ha detto Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, presentando il pacchetto di norme per la semplificazione amministrativa nelle aree Z.E.S (Zone economiche speciali) e nel settore portuale.