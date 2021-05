Covid. S.Matteo Pavia, aumentate linee vaccinali e da 2022 nuova facoltà medicina (2)

(Adnkronos) - Al Policlinico San Matteo è in corso il recupero e la rifunzionalizzazione del padiglione Campus della Salute con il sostegno di Regione Lombardia: "Assolutamente sì. Questa è un'opera straordinaria perché è l'esempio di come il patrimonio sanitario e edilizio-sanitario può essere valorizzato. Attraverso un contributo importante di Regione Lombardia, l'Università di Pavia ha deciso di recuperare questa clinica chirurgica e soprattutto di collocare al suo interno la facoltà di Medicina: sarà un vero e proprio ospedale universitario dove nel 2022 in questi cortili e in questi giardini saranno presenti 3.600 studenti che popoleranno questo ambiente. Giovani, nuove conoscenze, nuovi saperi, nuove forze lavoro nel campo della salute. È una grande esperienza".