Covid: Draghi, 'pian pianino stiamo tornando a normalità, ma saranno mesi complessi'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Lo Stato e il governo vogliono accompagnare tutti in questi mesi che verranno. Saranno mesi migliori del passato, pian pianino stiamo tornando alla normalità ma saranno mesi complessi perchè vedranno la fine del blocco dei licenziamenti già a fine giugno e una mutazione" nei prodotti e nei servizi che "richiederanno uno Stato e un governo presenti che aiutino il Paese in queste trasformazioni strutturali che ci saranno nei mesi prossimi e negli anni a venire". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.