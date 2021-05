Calcio: Serie A, 1.000 spettatori per Inter-Udinese

Milano, 20 mag. - (Adnkronos) - In occasione del match tra Inter e Udinese, in programma domenica 23 maggio alle ore 15 e valido per l'ultima giornata di Serie A, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano ci saranno 1000 spettatori. È stata infatti accettata la richiesta della Lega Serie A, che aveva chiesto una deroga per permettere l'accesso del pubblico a San Siro in occasione della gara al termine della quale la squadra di Antonio Conte riceverà il trofeo per lo scudetto.

La deroga però non prevede la messa in vendita dei biglietti. I presenti allo stadio sono da considerare ospiti della società nerazzurra, dunque sugli spalti dello stadio Giuseppe Meazza ci saranno dipendenti dell'Inter, sponsor e famiglie dei calciatori. La decisione di consentire l'accesso di 1000 persone a San Siro è arrivata dopo le parole del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino a margine della finale di Coppa Italia: "Speriamo di poter consegnare all'Inter il trofeo dello scudetto con il pubblico in presenza, chiederemo almeno 1.000 spettatori".