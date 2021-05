Burger King, così il ristorante diventa (anche) hub vaccinale

Burger King ha presentato, nel ristorante di Viale Tibaldi a Milano, il suo format di hub vaccinale, facendo un ulteriore passo verso il piano di vaccinazione aziendale presentato nelle scorse settimane. Con il progetto “Torniamo Concorrenti”, infatti, l’azienda ha voluto aderire alla campagna di vaccinazione per i dipendenti proposta dalle autorità e fare un passo oltre, organizzando gratuitamente la stessa opportunità per altri 4000 piccoli ristoratori italiani.

“Con l’allestimento di questo format di Hub vaccinale, realizzato per essere facilmente replicato nei nostri ristoranti in Italia, vogliamo dire che siamo pronti: aspettiamo solo il via libera dalle istituzioni e inizieremo a vaccinare i nostri dipendenti e i piccoli ristoratori - ha dichiarato Alessandro Lazzaroni, AD di Burger King Restaurants Italia - essendo molto piccolo e “agile” questo format rappresenta un esempio di come la vaccinazione possa, nel prossimo futuro, rappresentare la regola e non l’eccezione nel contesto cittadino, rendendola accessibile a tutti in maniera facile e agevole. Guardiamo ai paesi dove la campagna vaccinale è più avanzata, e si vaccina nelle stazioni delle metro o nelle spiagge: da noi ci si potrà vaccinare al ristorante”.

La campagna “Torniamo Concorrenti” ha avuto il plauso del Ministero del Lavoro e della Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che hanno sostenuto il valore di questo progetto come esempio per le altre aziende oltre che come un passo importante verso la rapida ripresa del settore della ristorazione.

La validazione del format di Hub Vaccinale è avvenuta alla presenza del Prof. Roberto Burioni, medico virologo di fama e Direttore scientifico di Medical Facts, che ha visitato il ristorante di Milano Tibaldi e confermato il suo pieno supporto all’iniziativa.

Burger King® Restaurants Italia ricorda che Ristoranti, Pizzerie, Bar, Gelaterie, Sushi, Kebab etc operanti sul territorio italiano che hanno un numero di dipendenti non superiore a 4 e un fatturato massimo di 500.000 euro possono ancora prenotarsi per la vaccinazione contro il COVID-19 registrandosi al sito torniamoconcorrenti.it. Verranno contattati secondo le tempistiche concordate con le singole autorità regionali.