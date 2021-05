Atletica: Filippo Tortu sarà al meeting di Rieti sabato 22

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Sarà sabato 22 il giorno dell’esordio di Filippo Tortu sui 100 metri piani, dopo l’affaticamento muscolare al bicipite femorale destro occorso a seguito della trasferta in Polonia. “Non vedo l’ora di gareggiare sabato e spero di incontrare già in batteria Marcell, sarebbe uno stimolo fondamentale. Mi sento bene e in allenamento ho avuto buone sensazioni, ma solo la gara potrà dirmi se ho recuperato completamente”. Dopo Rieti, il prossimo appuntamento del velocista delle Fiamme Gialle sarà il 12 giugno a Ginevra.