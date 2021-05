Vitaliano Borromeo: “Bene il green pass, ma valutare estensione a Paesi extra UE"

Dopo l’annuncio da parte del premier Mario Draghi dell’introduzione di un certificato verde nazionale, valido dalla seconda metà di maggio per regolamentare gli ingressi e gli spostamenti in Italia dei turisti europei, il principe Vitaliano Borromeo che guida il patrimonio delle destinazioni Terre Borromeo, sul Lago Maggiore, commenta:



“Il green pass sarà certamente una soluzione per incentivare il turismo e gli spostamenti in sicurezza, soprattutto se integrato al sistema europeo. Accogliamo con soddisfazione questa misura, auspicando che sia decisiva nel riportare i flussi di turisti dall’estero in Italia ai livelli pre-pandemia. Nonostante la recente riapertura abbia mostrato un interessante sviluppo del turismo di prossimità, Terre Borromeo e il territorio del Lago Maggiore nell’area di Stresa hanno registrato nel 2019, prima della pandemia, arrivi di turisti stranieri pari a circa il 70%. Il turismo è una delle eccellenze che contraddistingue il nostro Paese nel mondo, è indispensabile favorire un ritorno dei visitatori dall’estero. Un ulteriore beneficio per il settore dei viaggi deriverebbe a mio avviso dall’estensione del green pass non solo ai Paesi UE, ma anche alla Svizzera e al Regno Unito che rappresentano un bacino importante per la ripresa del turismo in Italia”.