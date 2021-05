Torino: Sibilia, 'Appendino punto riferimento M5S, tentare accordo con Pd'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “Oggi ero in visita Istituzionale a Torino e ho avuto il piacere di incontrare Chiara Appendino. La Sindaca ha fatto un gran lavoro per la città, ed è ormai un punto di riferimento nel MoVimento 5 Stelle. Penso sia ancora necessario tentare un accordo alle amministrative di Torino, in continuità politica. Il Pd non si tiri indietro, questa collaborazione o c’è o non c’è. Nessuno sottovaluti l’importanza di queste elezioni locali. Sono già stati fatti preziosi passi avanti a Napoli e a Bologna, e sarebbe un peccato sprecare un'occasione a Torino. Il tema non è solo il candidato ma anche la politica che si persegue: se crediamo nell’esperienza del Conte II è il caso di dimostrarlo”. È quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, a margine dell’incontro con la sindaca di Torino.