Storia: Colombo era italiano o spagnolo? Lo svelerà indagine sul Dna (3)

(Adnkronos) - L'ipotesi più accettata dagli storici colloca il luogo di nascita di Colombo a Genova nel 1451, come figlio di Giovanni Colón o Colombo e Giovanna Fontanarrosa, una famiglia di tessitori. Vari documenti storici, come il testamento di suo figlio Hernando Colón, lo accreditano. I dubbi persistono, tuttavia, poiché Cristoforo Colombo non avrebbe mai scritto una riga in italiano e nei suoi scritti ha usato idiomi valenziani, maiorchini, galiziani o portoghesi. Ci sono numerose teorie che sostengono che l'ammiraglio avrebbe nascosto o falsificato la sua origine di ebreo convertito al cattolicesimo a causa di problemi legali all'eredità di famiglia. Storici rinomati hanno stabilito il luogo di origine di Colombo in paesi diversi come Spagna, Portogallo, Croazia o addirittura Polonia.

Secondo gli esperti dell'Università di Granada quella che sta per partire è "l'indagine scientifica più ambiziosa sull'origine di Colombo, che raccoglie il lavoro sviluppato dalle diverse tesi emerse fino ad ora e che metterà a confronto tutte le ipotesi pur contrastanti".