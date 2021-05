Senato: Di Battista, 'diritto parola a Alternativa c'è, utile per democrazia'**

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Credo che garantire diritto di parola, spazio politico di intervento, alla componente 'L'Alternativa c'è', ovvero ad alcuni ex del M5S, in questa fase di assembramento politico e di traffico intasato all'interno della maggioranza sia utile per la democrazia". Lo dice all'Adnkronos Alessandro Di Battista. I 4 senatori di 'L'Alternativa c'è' hanno occupato l'Aula di Palazzo Madama protestando così contro quanto annunciato ieri dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, che, richiamando una decisione della Giunta per il Regolamento presa lo scorso 11 maggio, ha comunicato che L'Alternativa c'è non sarà riconosciuta come componente del Senato e che il diritto di prendere la parola in dissenso dal Gruppo Misto, del quale fa parte, sarà deciso di seduta in seduta dai capigruppo di tutti gli altri partiti.