Napoli: De Cristofaro, 'da Manfredi rispetto per città, serve norma come per Roma'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “Le dichiarazioni di Manfredi oltre a mostrare grande rispetto per il futuro di Napoli sollevano un tema profondo che non può essere declinato in termini di mero chiacchiericcio elettorale. La condizione strutturale del Comune di Napoli affonda le sue radici quasi negli ultimi trenta anni, ovvero nel tempo che ci separa dal precedente dissesto". Lo afferma il responsabile nazionale Enti Locali di Sinistra Italiana, Peppe De Cristofaro.

“Per queste ragioni è necessaria - prosegue l’esponente della segreteria nazionale di SI - una norma che tratti il debito delle città metropolitane d’Italia (dove vivono venti milioni di cittadini) al pari di quanto fu normato per la città di Roma e siano individuati gli strumenti perché tutti i contribuenti a reddito medio basso siano rimessi in condizione di liberarsi da ingiunzioni, liti, che gli impediscono di riprendere la corretta contribuzione".