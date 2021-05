Musica: Demi Lovato fa coming out, 'sono di genere 'non binario'**

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Oggi è un giorno che sono così felice di condividere più della mia vita con tutti voi. Sono orgogliosa di farvi sapere che mi identifico come 'non binario', e da ora in poi cambierò ufficialmente il mio pronome in 'loro'". Ad annunciarlo è la cantautrice Demi Lovato su Twitter. "Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e autoriflessione -spiega la Lovato- Sto ancora imparando e entrando in me stessa, e non pretendo di essere un esperto o un portavoce. Condividerlo con voi ora mi porta ad un altro livello di vulnerabilità verso di voi".

L'artista spiega poi di aver fatto questo gesto "per coloro che non sono stati in grado di condividere chi sono veramente con i loro cari. Per favore -esorta alla fine- continua a vivere nelle tue verità e sappi che sto inviando tanto amore nella tua direzione".