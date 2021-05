Milano: 100 concerti in 10 luoghi simbolo, Piano City torna in presenza e festeggia 10 anni

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Piano City Milano festeggia i suoi primi dieci anni con una speciale edizione del festival di pianoforte più atteso dell’anno. L'appuntamento è per il 25, 26 e 27 giugno per le vie e i luoghi più rappresentativi del capoluogo lombardo.

"Negli anni il festival ha portato la musica ovunque, strade, cortili, case private e luoghi ameni, accompagnando i movimenti di una città vivace come solo Milano -sottolinea Ricciarda Belgiojoso, direzione artistica di Piano City Milano-. L’edizione di quest’anno assume un significato particolare, per riprendere a fare musica insieme in sicurezza. Per i nostri 10 anni, vi invitiamo da mattina a sera in 10 luoghi a noi cari, all’aperto, per esserci in tutti i quartieri, con 100 concerti, ospiti d’eccezione italiani e stranieri, grandi nomi e giovani talenti e naturalmente ogni genere musicale. Sarà un’edizione davvero speciale, che ancora una volta abbraccerà a suon di pianoforte tutta la città".

Quest’anno la manifestazione torna finalmente in presenza con 100 concerti in 10 luoghi simbolo, sempre nel completo rispetto delle norme di sicurezza: le note dei pianoforti risuoneranno da 10 importanti quartieri della città di Milano e la loro magia potrà essere trasmessa anche a chi non potrà partecipare dal vivo. E' stato infatti organizzato un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti di vivere, anche a distanza, le emozioni di Piano City Milano.