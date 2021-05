Migranti: caso Sea watch, gip Agrigento archivia inchiesta su Carola Rackete

Palermo, 19 mag. (Adnkronos) - La gip di Agrigento Alessandra Vella, come si apprende, ha accolto la richiesta della Procura di archiviare l'inchiesta su Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, che due anni fa venne arrestata per resistenza o violenza contro una nave da guerra. Il Procuratore Luigi Patronaggio aveva chiesto di non processare la comandante tedesca e la gip, la stessa che aveva scarcerato Rackete che era finita agli arresti, ha accolto la richiesta archiviando l'indagine.