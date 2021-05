Maturità: Giannelli (presidi), 'd'accordo con Speranza, sì a vaccinare da 12 anni in su'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "I nostri ragazzi, durante questo anno scolastico, hanno pagato un prezzo molto elevato in termini di socialità e la vaccinazione ci aiuterà a rendere il rientro a scuola del prossimo settembre duraturo oltre che sicuro. Sono d’accordo con il Ministro Speranza e auspico che, dopo la decisione dell’Ema, i mesi estivi vengano utilizzati per vaccinare gli studenti dai dodici anni in su. L’informazione preventiva di studenti e famiglie aiuterà a rendere questo passaggio più consapevole e sereno". Lo dice il presidente associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli.