(Adnkronos) - "L'eguaglianza -ha poi ribadito Mattarella- è la base della libertà, perchè non c'è vera libertà se non c'è eguaglianza, ma tutte e due acquistano una valore maggiore se c'è fraternità, se c'è solidarietà tra le persone che vivono insieme, in una scuola, in un comune, nel nostro grande Paese che è l'Italia, in tutto il mondo".