Il Senato approva l'inserimento nella Costituzione dei diritti degli animali

"La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni". Con questa breve frase si apre un nuovo mondo - è proprio il caso di dirlo - per la tutela del nostro paese. Il Senato ha dato il primo via libera all'inserimento nell'articolo 9 della Costituzione dell'importanza di animali e ambiente per il futuro delle nuove generazioni.

Un passaggio a suo modo epocale, visto che si tratta di un primo, fondamentale momento verso la transizione ecologica e solidale. Tutta la maggioranza, compatta, ha votato per la modifica dell'articolo. Un'idea nata dai banchi del Movimento 5 Stelle ma che ha poi convinto e coinvolto tutti gli altri partiti di governo. Enrico Letta parla di "grande risultato" e spera che l'iter per l'approvazione definitiva prosegua "più rapidamente possibile".

I leghisti Calderoli e Augussori sostengono che "difendere l'ecosistema e la natura è una missione da compiere per garantire alle future generazioni un ambiente sano. Siamo favorevoli alla difesa degli animali e dell'ambiente ed orgogliosi che il nostro contributo sia stato determinante per indirizzare l'azione della maggioranza".

Michela Brambilla, paladina dei diritti degli animali, ha definito questa decisione una "vittoria di tutti coloro che vogliono difendere l'ambiente e veder rispettati gli animali. Ora le aule parlamentari hanno davvero l'opportunità di condurre in porto un grande cambiamento, di straordinaria portata, giuridica, sociale e culturale".