Ferrovie: Media One lancia a Milano il progetto 'Dooh Cadorna Impact'

Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Il main sponsor Tim accende le luci del Dooh Cadorna Impact, iniziativa firmata Media One, la realtà specializzata nel settore della comunicazione pubblicitaria indoor e outdoor, volta a trasformare gli spazi pubblicitari in vere e proprie occasioni di media experience. All’interno di Cadorna ambienti tridimensionali, che aumentano il 'sense of place' e la percezione di un’esperienza unica nel suo genere, esaltano la riqualificazione dell’intera stazione che si inserisce nel più ampio progetto che interessa tutta l’area milanese.

Dooh Cadorna Impact, in collaborazione con il gruppo Fnm e Ferrovienord, introduce un nuovo modello di incontro, multimediale e immersivo, fra brand e pubblico attraverso l’utilizzo e lo sviluppo di nuove tecnologie tese ad acquisire informazioni sempre più accurate sulla profilazione dell’audience, attraverso numeri, interessi e attitudini per una gestione di contenuti sempre più empatici.

Questi, in sintesi i numeri di Dooh Cadorna Impact: uno spazio di 1.900 metri quadri caratterizzati da flussi pedonali accuratamente analizzati, dove cogliere l’attenzione del pubblico e generare meccaniche di engagement con la forza di 23 digital device di dimensioni importanti in cui si distribuiscono circa 200 metri quadri di ledwall e tecnologie all’avanguardia che consentono lo sviluppo di progetti più innovativi.