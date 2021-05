Daniela Annibaletti nuova responsabile commerciale Talent Solutions di Mercer Italia

Mercer dà il benvenuto a Daniela Mary Annibaletti, che entra a far parte della società globale di consulenza HR, Investment e Health come Talent Solutions Sales Director. Daniela sarà responsabile dello sviluppo del Leadership Assessment HUB europeo: Mercer Italia è stata infatti scelta come eccellenza per lo sviluppo dei servizi di career e leadership assessment nell’ambito in Europa.

“Le aziende stanno lavorando per definire le competenze chiave per le sfide del futuro. L’ingresso di Daniela consentirà a Mercer di continuare a offrire a tutti i nostri clienti europei gli strumenti e le strategie per sviluppare i leader del domani nella propria organizzazione e incontrare le esigenze imposte da un mercato liquido e veloce“ ha dichiarato Marco Valerio Morelli, Amministratore Delegato di Mercer Italia. “Daniela” ha aggiunto Morelli “sarà anche focalizzata sullo sviluppo del business dell’area Talent sul mercato domestico, dove l’azienda è già partner of choice delle più importanti aziende italiane.”

“Far parte del team Mercer Italia rappresenta l’occasione di mettere a frutto l’esperienza acquisita all’interno di organizzazioni leader nel rispettivo settore di business e nel mondo delle soluzioni digitali che aiutano le aziende ad attrarre e sviluppare le risorse per raggiungere gli obiettivi di crescita.” ha dichiarato Daniela Mary Annibaletti “Grazie alle competenze distintive di Mercer sul tema del Future of Work, sono felice di poter continuare il percorso di partnership con i responsabili delle Risorse Umane europei e italiani, per accelerare la trasformazione organizzativa richiesta dal contesto che stiamo vivendo.”

Durante la sua carriera, Daniela ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’area HR Development di Sanofi e nel 1999 di McKinsey, per poi operare tra il 2003-2005 come HR Director a fianco del business di SAS Technology. Nel 2006 è approdata in SHL ed ha gestito ruoli di business development, affiancando clienti di rilievo internazionale nella ottimizzazione delle soluzioni di talent management, leadership assessment e sviluppo delle competenze. Daniela ha conseguito una Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Milano, vive a Milano ed ha una figlia di 10 anni.